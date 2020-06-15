***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/05/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.06.2020 tarihli kararı ileŞirketin 30.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 60.000.000.- TL' ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya istinaden, söz konusu sermaye artırımı ile yeni payların satışından elde edilecek fonun nerede kullanılacağına ilişkin hazırlanan rapor revize edilmiş olup, rapor aşağıda verilmiştirATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"FONUN KULLANIM YERİ VE AMACIŞirketimiz, menkul kıymet portföyünü güçlendirmek ve çeşitlendirmek istemektedir. Bu gerekçeye istinaden oluşacak finansal ihtiyaçların finansmanı açısından Şirketimizin duyacağı nakit ihtiyacının bedelli sermaye artırımı ile karşılanması, bu sayede Şirket özkaynaklarının ve sermayesinin büyütülmesi hedeflenmektedir.Sermaye artırımından elde edilecek tahmini 29.748.000 -TL net fonun tamamı, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.5) Portföye alınacak varlıklar ve ihraçlarına ilişkin sınırlamalar başlıklı 24. maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimizin yatırım stratejisi bant aralığına uygun olarak büyüme potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım şeklinde ve Tahvil-Bono, O/N Repo-Ters Repo ve Takasbank Para piyasasında maksimum karlılığı sağlayacak düzeyde yatırımlar ile karlılığımızı artırarak ortaklarımıza dağıtacağımız temettü verimliliğinde artış sağlanması öngörülmektedir.12.06.2020 tarihi itibariyle portföy değerimiz 44.600.123-TL'dir. Sermaye artımından tahmini beklenen fon ile birlikte fon portföy değerinin 74.348.123-TL ye yükselmesi beklenmektedir. Elde edilecek fon ile birlikte portföyümüzdeki tahmini yatırım dağılımının mevcut dağılım ile benzer şekilde oluşturulması planlanmaktadır.Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki tablodaki gibidir.PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI% 0 - % 100 Pay Senedi% 0 - % 100 Ters Repo% 0 - % 50 Devlet Tahvili – Hazine Bonosu% 0 - % 25 Özel Sektör Tahvili ve Bonosu% 0 - % 20 Yatırım Fonu% 0 - % 20 Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851283BIST