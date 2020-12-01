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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.12.2020 18:21



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"
FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI
Şirketimiz, yıl içinde ikinci kez bedelli sermaye artırımını yaparak, özellikle son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan olumlu gelişme trendinden faydalanarak portföy yönetim kısıtları çerçevesinde menkul kıymet portföyünü güçlendirmek ve çeşitlendirmek istemektedir. Bu gerekçeye istinaden oluşacak finansal ihtiyaçların finansmanı açısından Şirketimizin duyacağı nakit ihtiyacının bedelli sermaye artırımı ile karşılanması, bu sayede Şirket özkaynaklarının ve sermayesinin büyütülmesi hedeflenmektedir.  Sermaye artırımından elde edilecek tahmini 38.634.000 -TL net fonun tamamı, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.5) Portföye alınacak varlıklar ve ihraçlarına ilişkin sınırlamalar başlıklı 24. maddesinde belirtilen esaslara ve  Şirketimizin yatırım stratejisi bant aralığına uygun olarak büyüme potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım şeklinde ve Tahvil-Bono, O/N Repo-Ters Repo ve Takasbank Para piyasasında maksimum karlılığı sağlayacak düzeyde yatırımlar ile karlılığımızı artırarak ortaklarımıza dağıtacağımız temettü verimliliğinde artış sağlanması öngörülmektedir. 30.11.2020 tarihi itibariyle portföy değerimiz 80.556.880-TL'dir. Sermaye artımından tahmini beklenen fon ile birlikte fon portföy değerinin 119.190.880-TL ye yükselmesi beklenmektedir. Elde edilecek fon ile birlikte portföyümüzdeki tahmini yatırım dağılımının mevcut dağılım ile benzer şekilde oluşturulması planlanmaktadır. Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki tablodaki gibidir. PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI % 0 - % 100
Pay Senedi

% 0 - % 100
Ters Repo

% 0 - % 50
Devlet Tahvili – Hazine Bonosu

% 0 - % 25
Özel Sektör Tahvili ve Bonosu

% 0 - % 20
Yatırım Fonu

% 0 - % 20
Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890835


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Tam 3.023 3.099 82,30  
Yarım 1.461 1.499 39,81  
Çeyrek 733 750 19,91  
Gümüş.Ons 23,64 23,68 1,03  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,25  
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