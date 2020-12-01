***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"FONUN KULLANIM YERİ VE AMACIŞirketimiz, yıl içinde ikinci kez bedelli sermaye artırımını yaparak, özellikle son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan olumlu gelişme trendinden faydalanarak portföy yönetim kısıtları çerçevesinde menkul kıymet portföyünü güçlendirmek ve çeşitlendirmek istemektedir. Bu gerekçeye istinaden oluşacak finansal ihtiyaçların finansmanı açısından Şirketimizin duyacağı nakit ihtiyacının bedelli sermaye artırımı ile karşılanması, bu sayede Şirket özkaynaklarının ve sermayesinin büyütülmesi hedeflenmektedir. Sermaye artırımından elde edilecek tahmini 38.634.000 -TL net fonun tamamı, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.5) Portföye alınacak varlıklar ve ihraçlarına ilişkin sınırlamalar başlıklı 24. maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimizin yatırım stratejisi bant aralığına uygun olarak büyüme potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım şeklinde ve Tahvil-Bono, O/N Repo-Ters Repo ve Takasbank Para piyasasında maksimum karlılığı sağlayacak düzeyde yatırımlar ile karlılığımızı artırarak ortaklarımıza dağıtacağımız temettü verimliliğinde artış sağlanması öngörülmektedir. 30.11.2020 tarihi itibariyle portföy değerimiz 80.556.880-TL'dir. Sermaye artımından tahmini beklenen fon ile birlikte fon portföy değerinin 119.190.880-TL ye yükselmesi beklenmektedir. Elde edilecek fon ile birlikte portföyümüzdeki tahmini yatırım dağılımının mevcut dağılım ile benzer şekilde oluşturulması planlanmaktadır. Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki tablodaki gibidir. PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI % 0 - % 100Pay Senedi% 0 - % 100Ters Repo% 0 - % 50Devlet Tahvili – Hazine Bonosu% 0 - % 25Özel Sektör Tahvili ve Bonosu% 0 - % 20Yatırım Fonu% 0 - % 20Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890835BIST