***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.02.2021 18:17
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilen fonun hangi amaçla kullanıldığına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909710
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0825
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0921
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:05406,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -5,83
|Açılış
|: 406,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.592.477
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.658.457
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9480
|6,9532
|% -1,17
|
|Euro
|8,4280
|8,4339
|% -1,08
|
|Sterlin
|9,6326
|9,6809
|% -0,86
|
|Frank
|7,7754
|7,8223
|% -1,04
|
|Riyal
|1,8474
|1,8567
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,37
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
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17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında