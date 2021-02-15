***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilen fonun hangi amaçla kullanıldığına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909710BIST