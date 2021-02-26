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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2021 14:44



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Vanbes Besicilik San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı / Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, / Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı / Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.07.2020 İcrada Görevli Değil Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Mepet Metro Petrol ve Turistik Tesisiler Yatırımlar A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin erken saptanması komitesi başkanı
AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Değil IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş., de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Evet Bağımsız Üye Şirket Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin erken saptanması komitesi üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913278


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