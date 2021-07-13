***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2021 18:57
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı / Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı / Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı/Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş- Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0879
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1472
18:05501,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,42
|Açılış
|: 501,04
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5913
|8,5981
|% -0,43
|
|Euro
|10,1519
|10,1630
|% -0,87
|
|Sterlin
|11,8723
|11,9319
|% -0,69
|
|Frank
|9,3415
|9,3978
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2850
|2,2964
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|7,30
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, EDATA, KGYO, YAPRK
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
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17:54
BANVT, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında