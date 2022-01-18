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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2022 09:47
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nuriye Eftelya TAŞDEMİR Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 17.01.2022 02123441289 eftelya.tasdemir@atlasyo.com.tr SPF Düzey 3
Yasemin HAKAN Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 17.01.2022 02123441289 yhakan@atlasyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994826


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:352.083
Değişim :  -0,13% |  -2,65
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086 En Düşük
2.077
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 28,62 339.405 % 9,99  
UZERB 81,45 912.159 % 9,99  
KSTUR 304,80 624.535 % 9,92  
UFUK 21,98 229.405 % 9,79  
AYCES 75,25 5.533.672 % 9,06  
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10:35 Alış Satış %  
Dolar 13,5000 13,5142 % 0,57  
Euro 15,4007 15,4180 % 0,55  
Sterlin 18,3429 18,4349 % 0,36  
Frank 14,6831 14,7715 % 0,32  
Riyal 3,5862 3,6042 % 0,45  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -2,68  
Altın Gr. 787 787 0,96  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,97 23,01 -0,04  
Gümüş Gr. 9,94 9,97 0,00  
B. Petrol 87,92 87,92 1,44  
Seans Raporu 10:35
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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