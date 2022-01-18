***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2022 09:47
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nuriye Eftelya TAŞDEMİR Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 17.01.2022 02123441289 eftelya.tasdemir@atlasyo.com.tr SPF Düzey 3
Yasemin HAKAN Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 17.01.2022 02123441289 yhakan@atlasyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994826
BIST
10:352.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,65
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
10:3513,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0767
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5307
En Düşük
13,4068
10:3515,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0838
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4331
En Düşük
15,3044
10:35787,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,43
|Açılış
|: 787,55
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler10:35
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|229.405
|% 9,79
|
|AYCES
|75,25
|5.533.672
|% 9,06
|
|AKFGY
|7,19
|4.930.248
|% -9,90
|
|DOBUR
|96,00
|2.995.114
|% -6,80
|
|KRDMB
|11,10
|19.688.299
|% -4,15
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|KRDMA
|11,13
|30.349.854
|% -3,72
|
|THYAO
|28,46
|503.163.116
|% 0,64
|
|KRDMD
|12,78
|401.222.952
|% 0,16
|
|EREGL
|30,22
|297.116.886
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,03
|246.794.578
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,68
|239.877.827
|% -0,90
|
|YKBNK
|4,03
|246.794.578
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|54.590.729
|% 2,80
|
|KRDMD
|12,78
|401.222.952
|% 0,16
|
|AKBNK
|7,68
|239.877.827
|% -0,90
|
|TSKB
|1,60
|46.672.127
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5000
|13,5142
|% 0,57
|
|Euro
|15,4007
|15,4180
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,3429
|18,4349
|% 0,36
|
|Frank
|14,6831
|14,7715
|% 0,32
|
|Riyal
|3,5862
|3,6042
|% 0,45
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,68
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,96
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,97
|0,00
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,44
|