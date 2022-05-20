***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı / Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı / Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı/Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilNURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye DeğilCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş- Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941438 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin erken saptanması komitesi üyesiHASAN TUNCAY EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Upfield Mena şirketinde Finans Müdürü, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031288 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031453BIST