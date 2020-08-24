***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 60.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin olarak 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kullanım süresi 20 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.Bu süre sonunda 368.261,306- TL nominal paylı hisseye ilişkin rüçhan hakkı kullanılmamıştır. Söz konusu paylar, 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerinden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr), Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin internet sitesi (www.atlasyo.com.tr) ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi (www.metroyatirim.com.tr) 'den ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870842BIST