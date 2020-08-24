***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.08.2020 12:42
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 60.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin olarak 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kullanım süresi 20 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.
Bu süre sonunda 368.261,306- TL nominal paylı hisseye ilişkin rüçhan hakkı kullanılmamıştır. Söz konusu paylar, 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerinden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr), Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin internet sitesi (www.atlasyo.com.tr) ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi (www.metroyatirim.com.tr) 'den ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870842
BIST
13:061.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:067,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3702
En Düşük
7,2756
13:068,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0867
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
13:06461,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,38
|Açılış
|: 461,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:06
|EMKEL
|3,30
|8.659.852
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.237
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|DZGYO
|3,28
|3.335.659
|% -6,29
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,16
|1.423.180.423
|% -0,72
|
|TUPRS
|85,10
|685.776.037
|% 2,65
|
|GUSGR
|6,39
|521.236.181
|% 5,97
|
|ZOREN
|2,62
|335.577.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|292.995.592
|% 0,51
|
|PETKM
|4,16
|1.423.180.423
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,96
|292.995.592
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,62
|335.577.125
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,85
|255.647.055
|% 7,14
|
|GUSGR
|6,39
|521.236.181
|% 5,97
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3675
|7,3702
|% 0,46
|
|Euro
|8,7199
|8,7256
|% 1,00
|
|Sterlin
|9,6417
|9,6901
|% 0,70
|
|Frank
|8,0667
|8,1153
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9582
|1,9681
|% 0,42
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,63
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,63
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,56
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|