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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

24.08.2020 12:42
GÜNCEL HABERLER



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 30.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 60.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin olarak 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kullanım süresi 20 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.
Bu süre sonunda 368.261,306- TL nominal paylı hisseye ilişkin rüçhan hakkı kullanılmamıştır. Söz konusu paylar, 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerinden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr), Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin internet sitesi (www.atlasyo.com.tr) ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi (www.metroyatirim.com.tr) 'den ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870842


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 3,30 8.659.852 % 10,00  
IZMDC 17,82 3.880.478 % 10,00  
TKURU 96,90 2.971.832 % 9,99  
CRDFA 6,28 5.010.237 % 9,98  
KENT 337,30 1.895.289 % 9,98  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 7,3675 7,3702 % 0,46  
Euro 8,7199 8,7256 % 1,00  
Sterlin 9,6417 9,6901 % 0,70  
Frank 8,0667 8,1153 % 0,65  
Riyal 1,9582 1,9681 % 0,42  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 6,63  
Altın Gr. 461 461 3,55  
Cumhuriyet 3.071 3.117 -18,00  
Tam 3.056 3.133 15,63  
Yarım 1.477 1.516 7,56  
Çeyrek 741 758 3,78  
Gümüş.Ons 26,75 26,78 -0,01  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,03  
B. Petrol 45,25 45,25 0,32  
Seans Raporu 13:06
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