***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Lokman KONDAKÇI'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Lokman KONDAKÇI'nın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY, Lokman KONDAKÇI ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Yasemin HAKAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmelerine, Ahmet Fatih TAMAY'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmelerine ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849197BIST