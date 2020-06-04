***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.06.2020 17:59
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Lokman KONDAKÇI'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Lokman KONDAKÇI'nın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY, Lokman KONDAKÇI ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Yasemin HAKAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmelerine, Ahmet Fatih TAMAY'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmelerine ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849197
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