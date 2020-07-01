***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.07.2020 18:52
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Hüseyin BÜRGE'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hüseyin BÜRGE'nın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY, Hüseyin BÜRGE ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Yasemin HAKAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmelerine, Ahmet Fatih TAMAY'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Hüseyin BÜRGE'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmelerine ve Hüseyin BÜRGE'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853816
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
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|: 116.525
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En Düşük
115.123
18:056,8537
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,8670
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En Düşük
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18:057,7186
En Yüksek
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|: 0,27%
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|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
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|: -0,65%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
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394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5277
|8,5705
|% 0,63
|
|Frank
|7,2159
|7,2593
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-10,89
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.547
|-9,60
|
|Tam
|2.600
|2.614
|-9,80
|
|Yarım
|1.263
|1.279
|-4,80
|
|Çeyrek
|632
|640
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,05
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|B. Petrol
|41,96
|41,96
|0,69
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