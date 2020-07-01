***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Hüseyin BÜRGE'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hüseyin BÜRGE'nın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY, Hüseyin BÜRGE ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Yasemin HAKAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmelerine, Ahmet Fatih TAMAY'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fatih TAMAY ve Hüseyin BÜRGE'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmelerine ve Hüseyin BÜRGE'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853816BIST