***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE ve Hasan Tuncay EROL'un Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hasan Tuncay EROL'un Denetimden Sorumlu Komite başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE, Hasan Tuncay EROL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Hüseyin BÜRGE'nin Kurumsal Yönetim Komite Başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Tuncay EROL ve Hüseyin BÜRGE'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031304BIST