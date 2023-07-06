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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

06.07.2023 11:51
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet SERPİL ve Hasan Tuncay EROL'un Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hasan Tuncay EROL'un Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet SERPİL, Hasan Tuncay EROL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Burcu Hilal KAPLAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Ahmet SERPİL' in Kurumsal Yönetim Komite Başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Tuncay EROL ve Ahmet SERPİL'in Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
  
Kamuoyuna duyururuz.
  
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166201


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