***ATLAS* *AVGYO*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2020 18:53
***ATLAS******AVGYO*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
20.02.2020 tarihinde AVGYO paylarında yapılan pay alım bildriminde açıklama bölümünde işlem sonucundaki oran sehven %0 olarak duyurulduğundan bildirim tekrar iletilmiştir.
20/02/2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 1,77 - 1,80 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 20/02/2020 tarihi itibariyle % 2,08 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/02/2020 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 % 0 % 0 % 2,08 % 2,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820589
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1085
En Düşük
6,0806
18:056,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05318,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,82
|Açılış
|: 318,27
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
318,85
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8380
|7,8773
|% -0,02
|
|Frank
|6,1838
|6,2211
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6229
|1,6310
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|8,60
|
|Altın Gr.
|318
|318
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|0,33
|