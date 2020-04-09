***ATLAS* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2020 15:06
***ATLAS******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha
16:2794.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.399,30
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.629
16:276,6599
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1115
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:277,2959
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0742
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:27358,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,68
|Açılış
|: 358,16
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|64.884.263
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.179.746
|% 10,00
|
|RAYSG
|4,19
|11.261.917
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|24.384.654
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|968.890
|% 9,95
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,37
|23.771.387
|% -5,79
|
|TDGYO
|2,69
|4.437.560
|% -4,61
|
|TIRE
|7,26
|20.580.201
|% -4,22
|
|THYAO
|9,70
|592.098.049
|% 1,04
|
|PGSUS
|44,40
|439.659.288
|% 3,98
|
|TUPRS
|94,35
|415.630.277
|% 3,80
|
|TSPOR
|4,02
|407.872.195
|% 8,65
|
|YKBNK
|1,95
|360.480.031
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,95
|360.480.031
|% 3,17
|
|TSPOR
|4,02
|407.872.195
|% 8,65
|
|PETKM
|3,43
|215.835.641
|% 0,88
|
|THYAO
|9,70
|592.098.049
|% 1,04
|
|TSKB
|0,94
|54.972.906
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2547
|8,2961
|% -1,22
|
|Frank
|6,8380
|6,8792
|% -1,38
|
|Riyal
|1,7603
|1,7691
|% -1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|34,94
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,34
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,32
|0,06
|
|B. Petrol
|34,00
|34,00
|1,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:42MARTI
Yüzde 9.46 oranında artışla 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 044, 079 adet işlem
-
16:41SMART
Yüzde 5.86 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 458, 934 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1713, 84 artarak (% 1.55 ) 112, 557
-
16:40XU100
Endeks 94, 609 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 9, 495.00 milyon TL de
-
16:39OZGYO
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 543, 854 adet işlem