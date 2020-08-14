***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.08.2020 09:13
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 14/08/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868882
BIST
10:281.094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,29
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:287,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3702
En Düşük
7,3269
10:288,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:28460,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 460,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:28
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|ULAS
|4,98
|4.439.375
|% 9,93
|
|FADE
|4,65
|2.866.139
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|6.471.521
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.725.566
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|504.300
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|5.203.358
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|214.517.123
|% -0,51
|
|THYAO
|11,07
|124.894.254
|% -0,63
|
|KARSN
|3,22
|108.673.813
|% -2,13
|
|GARAN
|6,89
|101.019.126
|% -0,58
|
|TUPRS
|79,05
|97.557.723
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,97
|214.517.123
|% -0,51
|
|TSKB
|1,11
|39.667.298
|% -0,89
|
|KARSN
|3,22
|108.673.813
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,10
|54.378.546
|% -0,47
|
|KRDMD
|2,78
|70.915.528
|% -1,07
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3598
|7,3629
|% 0,30
|
|Euro
|8,6817
|8,6920
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,5931
|9,6412
|% 0,33
|
|Frank
|8,0582
|8,1068
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9586
|1,9685
|% 0,38
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-10,72
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,82
|44,82
|-0,14
|