***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.08.2020 16:54
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
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06.08.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ATLAS YAT. ORT. ATLAS 100,00000 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865406
BIST
17:381.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:387,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,1515
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:388,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,2404
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4060
En Düşük
8,1274
17:38465,06
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 18,12
|Açılış
|: 465,05
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.866.862
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.808.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.579.253
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.425.701
|% -9,99
|
|MRSHL
|118,90
|58.125.432
|% -9,99
|
|SISE
|6,19
|2.584.766.081
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,09
|1.442.414.176
|% -1,88
|
|GARAN
|6,81
|1.364.604.388
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|941.975.208
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|872.163.167
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,09
|1.442.414.176
|% -1,88
|
|SISE
|6,19
|2.584.766.081
|% 7,65
|
|KRDMD
|2,87
|941.975.208
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.364.604.388
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|199.627.001
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2329
|9,2792
|% 2,93
|
|Frank
|7,7463
|7,7929
|% 3,19
|
|Riyal
|1,8718
|1,8812
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|31,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,53
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.094
|110,00
|
|Tam
|3.134
|3.184
|113,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,50
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,70
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|1,55
|