***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.12.2020 16:51
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ATLAS
07.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ATLAS YAT. ORT. ATLAS 0,0343473 0,0343473
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891458
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0253
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 460,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,22
|4.983.714
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.592.448
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.124.104
|% -10,00
|
|TKNSA
|14,52
|826.778.965
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,33
|10.474.998
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.334.980.915
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.135.361
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.843.493.133
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.000.521.156
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.859.382.958
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,85
|1.502.719.156
|% 1,68
|
|SELEC
|15,01
|1.334.980.915
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.843.493.133
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.859.382.958
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.000.521.156
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|975.126.536
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|602.393.002
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7919
|7,7960
|% 0,31
|
|Euro
|9,4632
|9,4698
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4954
|10,5480
|% 0,68
|
|Frank
|8,7242
|8,7767
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0701
|2,0804
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-7,72
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|49,00
|49,00
|0,29
|