***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.12.2021 16:47
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ATLAS
06.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ATLAS YAT. ORT. ATLAS 0,0213884 0,0213884
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980927
BIST
17:091.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 31,20
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:0913,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0550
|Açılış
|: 13,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:0915,5515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0427
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:09785,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,45
|Açılış
|: 785,55
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,99
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MAKTK
|3,74
|54.760.625
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|35.639.669
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.855.221
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,63
|145.685.564
|% -9,92
|
|THYAO
|18,68
|3.062.866.475
|% 2,36
|
|GARAN
|11,70
|1.446.214.646
|% 0,43
|
|KRDMD
|9,39
|1.268.144.030
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,40
|1.147.302.318
|% 4,27
|
|SISE
|13,33
|1.053.400.931
|% 0,08
|
|TSKB
|1,59
|564.738.129
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,21
|299.871.883
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,42
|771.160.293
|% 0,59
|
|THYAO
|18,68
|3.062.866.475
|% 2,36
|
|ODAS
|1,60
|246.381.965
|% 3,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6883
|13,7194
|% 0,41
|
|Euro
|15,4698
|15,5154
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,2210
|18,3123
|% 0,34
|
|Frank
|14,9030
|14,9928
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6585
|3,6768
|% 0,52
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|1,63
|
|Altın Gr.
|784
|784
|4,79
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.256
|98,00
|
|Tam
|5.154
|5.288
|105,85
|
|Yarım
|2.491
|2.558
|51,20
|
|Çeyrek
|1.249
|1.279
|25,61
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,34
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,03
|
|B. Petrol
|72,00
|72,00
|2,33
|