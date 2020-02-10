***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 11:52
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817894
BIST
13:07121.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -6,11
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
13:076,0010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0153
|Açılış
|: 5,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
13:076,5779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
13:07303,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 303,61
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,97
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.873.785
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.776.010
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,84
|121.955.771
|% 14,51
|
|ALCTL
|18,83
|42.528.541
|% 14,26
|
|DESA
|5,85
|27.505.327
|% 13,81
|
|DOKTA
|47,48
|36.887.590
|% -12,80
|
|LINK
|29,78
|2.047.266
|% -10,57
|
|TACTR
|3,00
|234.846
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|GYHOL
|27,08
|4.784.790
|% -7,26
|
|THYAO
|14,42
|801.881.524
|% -0,35
|
|SASA
|9,67
|259.657.381
|% 4,88
|
|TSPOR
|3,44
|214.900.309
|% 8,52
|
|GUSGR
|2,86
|196.509.682
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,31
|195.721.882
|% 6,50
|
|IHLGM
|1,31
|195.721.882
|% 6,50
|
|EKGYO
|1,68
|123.604.210
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,66
|115.398.971
|% 10,67
|
|GUSGR
|2,86
|196.509.682
|% 1,06
|
|IHLAS
|0,90
|59.855.228
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7201
|7,7588
|% -0,11
|
|Frank
|6,1105
|6,1473
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5937
|1,6017
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,49
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-3,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|0,31
|
|Yarım
|967
|992
|0,15
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|-0,33
|