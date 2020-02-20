***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:54
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820292
BIST
14:12118.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -1.013,56
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
14:126,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:126,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:12315,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 315,69
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|137.756.595
|% 19,87
|
|HATEK
|10,06
|21.903.156
|% 17,52
|
|LOGO
|73,80
|35.374.707
|% 8,69
|
|NATEN
|20,62
|84.885.712
|% 6,95
|
|SNGYO
|1,28
|2.465.283
|% 6,67
|
|VERTU
|5,47
|32.618.571
|% -17,12
|
|TSPOR
|6,59
|627.663.563
|% -15,30
|
|GSRAY
|3,38
|726.622.546
|% -13,33
|
|FENER
|17,24
|656.823.050
|% -11,32
|
|ESCOM
|2,86
|14.342.211
|% -10,34
|
|BJKAS
|3,25
|946.721.839
|% -7,67
|
|ASELS
|29,04
|858.737.240
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,38
|726.622.546
|% -13,33
|
|FENER
|17,24
|656.823.050
|% -11,32
|
|TSPOR
|6,59
|627.663.563
|% -15,30
|
|BJKAS
|3,25
|946.721.839
|% -7,67
|
|CEMAS
|1,29
|261.311.136
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,38
|726.622.546
|% -13,33
|
|IHLGM
|1,27
|143.607.898
|% -2,31
|
|ODAS
|2,14
|221.170.585
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8208
|7,8601
|% -0,23
|
|Frank
|6,1719
|6,2091
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-1,74
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.081
|2.133
|13,17
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,37
|
|Çeyrek
|504
|516
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|-0,07
|