***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:01
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826809
BIST
11:17102.109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.046,08
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
11:176,1514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,1410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
11:176,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
11:17327,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,30
|Açılış
|: 327,89
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,94
|74.288.248
|% 18,32
|
|RTALB
|2,22
|12.091.613
|% 15,63
|
|DEVA
|9,58
|50.547.185
|% 15,56
|
|SELEC
|7,09
|22.902.709
|% 15,28
|
|ECZYT
|10,55
|25.619.512
|% 14,80
|
|OYAYO
|4,78
|549.662
|% -14,95
|
|BRKSN
|3,00
|2.038.433
|% -13,29
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,66
|311.645.590
|% -0,93
|
|THYAO
|10,08
|245.531.082
|% 1,10
|
|GARAN
|9,51
|129.149.817
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,47
|107.931.304
|% -6,29
|
|GSRAY
|2,48
|83.215.251
|% -3,50
|
|IHLGM
|1,19
|61.013.814
|% 0,00
|
|ODAS
|1,68
|67.655.442
|% -2,33
|
|EKGYO
|1,28
|46.550.655
|% 0,00
|
|KARSN
|1,52
|52.198.470
|% 0,66
|
|GSRAY
|2,48
|83.215.251
|% -3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9044
|7,9440
|% -0,29
|
|Frank
|6,5338
|6,5731
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|12,78
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,20
|37,20
|-0,02
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