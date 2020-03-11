***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:34
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826989
BIST
14:3199.867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.195,83
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.853
14:316,1711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:316,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:31330,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,75
|Açılış
|: 330,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,86
|183.082.502
|% 15,92
|
|RTALB
|2,20
|36.536.002
|% 14,58
|
|DEVA
|9,41
|124.172.371
|% 13,51
|
|SELEC
|6,97
|80.803.429
|% 13,33
|
|ECZYT
|10,34
|81.414.305
|% 12,51
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,94
|229.995.354
|% -17,40
|
|OYAYO
|4,78
|623.087
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|9.052.141
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.582.348
|% -14,74
|
|ASELS
|25,38
|734.836.833
|% -2,01
|
|THYAO
|9,69
|481.377.067
|% -2,81
|
|GARAN
|9,48
|294.055.099
|% 1,39
|
|TSPOR
|3,94
|229.995.354
|% -17,40
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|CEMAS
|0,90
|98.815.915
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,10
|116.998.696
|% -7,56
|
|ODAS
|1,55
|165.750.923
|% -9,88
|
|ADESE
|1,26
|117.848.273
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9427
|7,9826
|% 0,20
|
|Frank
|6,5730
|6,6126
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6383
|1,6465
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|18,51
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,44
|
|Yarım
|1.053
|1.081
|11,82
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,12
|36,12
|-1,10
|