***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:54
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827492
BIST
15:5095.805
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -5.161,18
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.620
15:506,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0444
|Açılış
|: 6,2570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:507,0298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:50325,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,66
|Açılış
|: 325,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.543
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.944.887
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.872.676
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|210.708.010
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.216.908
|% 19,83
|
|HUBVC
|16,00
|55.440.546
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.709.662
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.070.200
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|25.860.311
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|43.020.875
|% -19,86
|
|ASELS
|24,90
|684.405.459
|% -4,82
|
|THYAO
|8,86
|454.872.809
|% -7,80
|
|GARAN
|8,93
|279.630.463
|% -6,78
|
|ECILC
|4,78
|277.421.018
|% 19,80
|
|MGROS
|21,42
|252.904.746
|% -6,79
|
|IHLGM
|0,96
|139.460.723
|% -14,29
|
|ODAS
|1,38
|156.780.044
|% -14,29
|
|KARSN
|1,39
|111.792.466
|% -9,74
|
|CEMAS
|0,77
|63.649.314
|% -16,30
|
|EKGYO
|1,16
|91.452.968
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8952
|7,9348
|% -0,56
|
|Frank
|6,6322
|6,6721
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6611
|1,6694
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-24,68
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.144
|2.199
|-35,24
|
|Yarım
|1.036
|1.064
|-17,04
|
|Çeyrek
|520
|532
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,08
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,55
|33,55
|-2,24
|
Seans Raporu
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