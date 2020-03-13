***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:01
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827819
BIST
11:2095.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.742,97
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:206,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0200
|Açılış
|: 6,2910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:207,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:20320,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 320,47
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,05
|1.506.996
|% 8,15
|
|AKGRT
|5,12
|2.143.139
|% -14,38
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,88
|375.317.690
|% 2,13
|
|THYAO
|8,78
|305.893.477
|% 3,54
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,23
|128.888.496
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,04
|106.591.338
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,23
|128.888.496
|% 4,69
|
|ODAS
|1,31
|70.681.957
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,18
|61.295.427
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,04
|106.591.338
|% 2,00
|
|IHLGM
|0,92
|37.542.138
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9178
|7,9575
|% 0,09
|
|Frank
|6,6346
|6,6745
|% -0,43
|
|Riyal
|1,6721
|1,6804
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,32
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,69
|15,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,87
|34,87
|1,65
|