***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 16:13
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828772
BIST
16:4996.947
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 3.307,99
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:496,3084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,2960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:497,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0553
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:49320,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,17
|Açılış
|: 320,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|586.836
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.055.488
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.621.683
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.387.503
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|490.718
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,30
|8.079.778
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,78
|1.129.233.447
|% 5,83
|
|THYAO
|9,18
|968.183.735
|% 8,25
|
|GARAN
|9,23
|556.547.359
|% 5,61
|
|KRDMD
|2,05
|368.851.022
|% 2,50
|
|EREGL
|8,28
|349.565.143
|% 1,60
|
|ODAS
|1,36
|295.865.148
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,95
|165.145.195
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,05
|368.851.022
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,23
|313.282.482
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,19
|163.666.067
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8398
|7,8791
|% -0,90
|
|Frank
|6,5846
|6,6243
|% -1,18
|
|Riyal
|1,6729
|1,6813
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|-0,19
|
|Altın Gr.
|319
|320
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,72
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,35
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|0,71
|
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