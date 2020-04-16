***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:07
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838546
BIST
12:2595.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 62,35
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:256,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9258
En Düşük
6,8896
12:257,5290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:25383,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,22
|Açılış
|: 383,71
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.581.026
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.823.283
|% -9,93
|
|DOCO
|359,40
|51.227.599
|% -9,65
|
|CLEBI
|78,80
|21.985.629
|% -8,53
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,20
|678.833.682
|% -7,66
|
|THYAO
|10,21
|515.025.095
|% -1,45
|
|ECILC
|4,66
|408.415.532
|% 6,64
|
|ASELS
|26,48
|344.775.796
|% 0,15
|
|MGROS
|30,04
|310.952.349
|% 4,09
|
|ECILC
|4,66
|408.415.532
|% 6,64
|
|IHLGM
|1,01
|52.725.826
|% -0,98
|
|IHLAS
|0,58
|30.451.139
|% -4,92
|
|THYAO
|10,21
|515.025.095
|% -1,45
|
|YKBNK
|1,93
|92.848.815
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6057
|8,6489
|% -0,28
|
|Frank
|7,1275
|7,1704
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8357
|1,8449
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,91
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.520
|15,90
|
|Tam
|2.528
|2.593
|16,30
|
|Yarım
|1.230
|1.262
|7,90
|
|Çeyrek
|617
|631
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,42
|28,42
|0,73
|