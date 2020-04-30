***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:20
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841560
BIST
15:4999.986
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -1.609,30
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.972
15:496,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0402
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
15:497,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:49383,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 383,30
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.768.101
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.350.800
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.943.574
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|82.738.701
|% 9,92
|
|DEVA
|16,20
|16.449.998
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.324.306
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.713.171
|% -9,99
|
|GARAN
|8,29
|1.100.597.558
|% -1,43
|
|THYAO
|10,58
|495.665.644
|% -0,38
|
|ASELS
|26,86
|456.503.977
|% -1,97
|
|PETKM
|3,54
|409.265.572
|% -1,67
|
|AFYON
|2,56
|340.094.547
|% 0,79
|
|GARAN
|8,29
|1.100.597.558
|% -1,43
|
|ADESE
|1,42
|204.155.191
|% -7,79
|
|AFYON
|2,56
|340.094.547
|% 0,79
|
|IHLGM
|1,04
|129.912.522
|% -3,70
|
|PETKM
|3,54
|409.265.572
|% -1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7138
|8,7575
|% 0,84
|
|Frank
|7,1635
|7,2066
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,64
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,20
|
|Tam
|2.532
|2.586
|12,50
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|6,10
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
|
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