***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:00
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865570
BIST
10:011.089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.091
En Düşük
1.086
10:017,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0978
En Düşük
7,0287
10:018,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4787
En Düşük
8,3315
10:01467,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,95
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|2.171.538
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BRMEN
|2,36
|228.660
|% 9,77
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|BFREN
|773,00
|529.505
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|THYAO
|10,83
|704.768.031
|% 0,00
|
|TCELL
|15,07
|443.551.340
|% 0,00
|
|SODA
|6,87
|429.708.378
|% 0,00
|
|TAVHL
|17,70
|331.815.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|106.262.575
|% 0,00
|
|SODA
|6,87
|429.708.378
|% 0,00
|
|THYAO
|10,83
|704.768.031
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,57
|67.929.241
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3005
|9,3471
|% 0,95
|
|Frank
|7,7751
|7,8219
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8844
|1,8938
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,46
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.126
|31,90
|
|Tam
|3.156
|3.226
|42,40
|
|Yarım
|1.532
|1.570
|16,00
|
|Çeyrek
|768
|786
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,19
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|0,23
|
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