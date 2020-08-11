***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 10:00
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867854
BIST
10:501.095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 19,93
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.095
En Düşük
1.082
10:507,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:508,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:50468,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -9,50
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:50
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.340.746
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|52.965
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.358.532
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,66
|550.320.636
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,01
|289.759.286
|% 1,52
|
|GUSGR
|5,71
|175.302.574
|% 2,70
|
|SISE
|6,05
|147.708.256
|% 1,68
|
|BIMAS
|66,00
|142.335.488
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,01
|289.759.286
|% 1,52
|
|KARSN
|3,09
|140.292.446
|% 5,46
|
|TSKB
|1,10
|41.289.119
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,08
|76.796.222
|% 1,96
|
|GUSGR
|5,71
|175.302.574
|% 2,70
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3011
|7,3056
|% -0,44
|
|Euro
|8,5796
|8,5861
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,5111
|9,5588
|% -0,55
|
|Frank
|7,9391
|7,9869
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9396
|1,9493
|% -0,58
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-31,95
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,81
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,25
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|0,34
|