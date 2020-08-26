***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 15:04
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871241
BIST
17:491.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:497,3877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:498,7331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:49459,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 459,77
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:49
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.558.264
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.217
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.475.507
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,06
|28.560.235
|% -6,02
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DGGYO
|12,75
|112.844.688
|% -5,83
|
|DOBUR
|25,46
|1.142.370
|% -5,77
|
|SISE
|6,22
|2.302.757.710
|% 4,01
|
|PETKM
|4,00
|1.045.254.015
|% -2,68
|
|GARAN
|6,86
|968.355.539
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,50
|884.391.953
|% 4,33
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,22
|2.302.757.710
|% 4,01
|
|PETKM
|4,00
|1.045.254.015
|% -2,68
|
|YKBNK
|2,05
|453.007.685
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,85
|367.816.833
|% -1,60
|
|TRKCM
|4,08
|762.313.540
|% 2,77
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3827
|7,3877
|% -0,03
|
|Euro
|8,7262
|8,7331
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,7180
|9,7667
|% 0,23
|
|Frank
|8,0947
|8,1435
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,13
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|6,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,10
|
|B. Petrol
|46,52
|46,52
|0,23
|