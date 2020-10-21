***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:44
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882765
BIST
12:411.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:417,8446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:419,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:41483,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,56
|Açılış
|: 483,80
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:41
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|135.987.759
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.669.031
|% -9,93
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|GARAN
|7,55
|632.044.480
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|612.642.249
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,90
|387.963.109
|% -1,27
|
|KLGYO
|15,75
|380.739.061
|% -4,02
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|IHLAS
|1,29
|192.462.145
|% -2,27
|
|SKBNK
|2,04
|256.063.898
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|236.415.584
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,42
|291.214.675
|% 1,68
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8408
|7,8446
|% -0,27
|
|Euro
|9,2887
|9,2938
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2094
|10,2606
|% 0,57
|
|Frank
|8,6369
|8,6889
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0858
|2,0962
|% -0,22
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|10,96
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|13,79
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|6,66
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,52
|