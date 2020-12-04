***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 10:06
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891330
BIST
11:221.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:227,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:229,4919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:22461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:21
|RYGYO
|6,71
|28.134.976
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|31.249.719
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.010.814
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,48
|4.669.095
|% -6,86
|
|KENT
|449,90
|3.848.498
|% -6,08
|
|TSKB
|1,97
|793.630.063
|% -4,37
|
|GARAN
|9,15
|427.078.255
|% -0,54
|
|SISE
|6,98
|308.182.041
|% -0,14
|
|SELEC
|17,98
|285.162.949
|% 7,86
|
|TKNSA
|16,89
|271.684.817
|% 4,71
|
|TSKB
|1,97
|793.630.063
|% -4,37
|
|IHLAS
|1,20
|144.721.144
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|204.239.315
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|176.424.178
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|88.287.582
|% -0,76
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7984
|7,8025
|% 0,40
|
|Euro
|9,4886
|9,4966
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4661
|10,5186
|% 0,40
|
|Frank
|8,7189
|8,7714
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0723
|2,0826
|% 0,30
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,01
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,62
|49,62
|0,91
|