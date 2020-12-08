***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 14:33
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892082
BIST
16:001.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:007,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:009,4908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0316
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:00469,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,85
|Açılış
|: 469,84
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GOLTS
|35,24
|88.145.269
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.036.021
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.003.186
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|NIBAS
|74,65
|21.379.421
|% -8,40
|
|PKENT
|922,00
|886.614
|% -7,52
|
|BANVT
|37,52
|9.963.529
|% -7,08
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,04
|26.509.396
|% -5,96
|
|PETKM
|4,98
|3.850.590.722
|% -2,35
|
|SISE
|7,12
|2.091.590.908
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,32
|1.739.014.928
|% 4,52
|
|SASA
|21,68
|1.447.477.216
|% 5,34
|
|DOHOL
|2,98
|1.258.176.971
|% 1,71
|
|PETKM
|4,98
|3.850.590.722
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,98
|1.258.176.971
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,32
|1.739.014.928
|% 4,52
|
|TSKB
|1,85
|585.176.912
|% 2,21
|
|SISE
|7,12
|2.091.590.908
|% 3,94
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8264
|7,8314
|% 0,28
|
|Euro
|9,4841
|9,4908
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3884
|10,4405
|% -0,28
|
|Frank
|8,7685
|8,8213
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0820
|2,0925
|% 0,30
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,58
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,64
|48,64
|-0,15
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 1.17 ) 1, 211
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ROYAL, SELEC, DOBUR, UMPAS, SNPAM, KRVGD, SEKFK, SILVR
-
16:10
YYAPI, SILVR, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
BANVT, IZMDC, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10BSOKE
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 779, 942 adet işlem