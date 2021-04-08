***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2021 15:56
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925194
BIST
17:101.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:108,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 62,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 63,1600
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:109,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:106,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,09
|Açılış
|: 6,69
|
|Önceki Kapanış
|: 6,59
|
6,72
En Düşük
6,55
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SAMAT
|6,82
|42.093.353
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.677.024
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|237.719
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.012.488
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.944.656
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,52
|35.677.726
|% -9,59
|
|BJKAS
|10,17
|785.539.549
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|599.866.216
|% -0,44
|
|SISE
|7,44
|565.481.551
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,32
|561.257.001
|% 2,15
|
|THYAO
|12,56
|543.032.811
|% -2,26
|
|DOHOL
|3,32
|561.257.001
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|257.713.152
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,20
|233.407.380
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|129.811.370
|% 0,71
|
|YYAPI
|1,94
|169.129.064
|% 3,74
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1529
|8,1571
|% 0,13
|
|Euro
|9,7138
|9,7264
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,1740
|11,2300
|% 0,11
|
|Frank
|8,7723
|8,8252
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1659
|2,1767
|% -0,02
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,52
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|20,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|13,79
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,66
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,24
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:21XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 13, 030.00 milyon TL de
-
17:20GLRYH
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 510, 465 adet işlem
-
17:18RTALB
Yüzde 8.71 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 557, 845 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TCELL, PETKM
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 24 artarak (% 0.18 ) 1, 225