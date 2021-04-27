***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 10:17
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931178
BIST
11:351.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,77
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:358,2619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:359,9714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0368
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:35472,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,37
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:35
|LUKSK
|57,75
|5.243.309
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.000.269
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.556.511
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,48
|248.856.734
|% -24,51
|
|DESA
|16,84
|20.117.309
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.508.562
|% -9,64
|
|GWIND
|5,24
|224.530.547
|% -6,76
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,06
|542.202.836
|% -1,35
|
|THYAO
|12,07
|493.450.169
|% 2,90
|
|GARAN
|7,19
|414.571.128
|% 0,70
|
|SASA
|35,48
|248.856.734
|% -24,51
|
|KOZAL
|109,50
|243.788.173
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,09
|133.009.993
|% -0,48
|
|GARAN
|7,19
|414.571.128
|% 0,70
|
|GWIND
|5,24
|224.530.547
|% -6,76
|
|THYAO
|12,07
|493.450.169
|% 2,90
|
|AKBNK
|4,89
|157.499.346
|% -0,20
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2578
|8,2619
|% -0,11
|
|Euro
|9,9645
|9,9714
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,4311
|11,4884
|% -0,29
|
|Frank
|8,9781
|9,0322
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1967
|2,2077
|% -0,10
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,30
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|0,69
|
Seans Raporu
11:35
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11:47FADE
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11:44XU050
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11:44
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