***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:00
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944691
BIST
11:041.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,97
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.360
11:048,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:0410,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0294
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:04496,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 496,50
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YAPRK
|39,02
|3.651.125
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|2.107.838
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.435.369
|% 9,88
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|SAMAT
|4,81
|9.912.256
|% -8,73
|
|ALKA
|16,61
|7.052.400
|% -6,58
|
|IDEAS
|58,40
|1.106.684
|% -5,81
|
|BASCM
|10,87
|10.870
|% -5,64
|
|THYAO
|13,75
|309.364.607
|% -0,79
|
|GARAN
|8,16
|271.097.353
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,93
|209.373.996
|% -0,52
|
|KUTPO
|57,60
|164.488.249
|% 5,98
|
|KOZAL
|115,80
|141.480.006
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,93
|209.373.996
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|81.218.901
|% 0,46
|
|TSKB
|1,26
|44.474.088
|% -0,79
|
|GARAN
|8,16
|271.097.353
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|27.400.924
|% 0,00
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7285
|8,7313
|% 0,55
|
|Euro
|10,3946
|10,3996
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0628
|12,1233
|% 0,31
|
|Frank
|9,4463
|9,5032
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3207
|2,3323
|% 0,47
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,01
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|0,01
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19XU100
Endeks 1, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 3, 254.00 milyon TL de
-
11:19MAALT
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 181.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 145 adet işlem
-
11:17MEGAP
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 615 adet işlem
-
11:17MEGAP
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 615 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, BIMAS, KCHOL