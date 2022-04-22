***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 10:00
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022849
BIST
10:162.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,44
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:1614,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7330
En Düşük
14,6956
10:1615,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0145
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:16924,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,73
|Açılış
|: 924,28
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:14
|DAGHL
|25,64
|4.551.857
|% 9,95
|
|TRCAS
|6,15
|40.897.965
|% 6,22
|
|SMART
|6,64
|36.500.495
|% 5,90
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|TDGYO
|8,89
|5.362.812
|% 4,71
|
|OLMK
|8,14
|9.327.711
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,50
|34.652
|% -4,46
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|MSGYO
|4,23
|3.909.538
|% -3,20
|
|IDEAS
|22,78
|1.494.690
|% -3,06
|
|THYAO
|40,10
|650.044.353
|% -0,20
|
|SISE
|18,54
|451.190.121
|% 1,42
|
|ASELS
|28,48
|416.867.218
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,15
|330.785.276
|% 1,61
|
|GARAN
|14,48
|186.540.903
|% -0,07
|
|EKGYO
|3,15
|330.785.276
|% 1,61
|
|TSKB
|2,07
|101.646.205
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,82
|180.017.344
|% 1,47
|
|ODAS
|2,53
|74.499.143
|% 0,00
|
|SISE
|18,54
|451.190.121
|% 1,42
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7252
|14,7304
|% 0,19
|
|Euro
|15,9251
|15,9396
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0059
|19,1012
|% -0,48
|
|Frank
|15,3631
|15,4556
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9140
|3,9336
|% 0,13
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|1,76
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,68
|