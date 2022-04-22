***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 14:48
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022906
BIST
14:522.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,47
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
14:5214,7409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0383
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
14:5215,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0134
|Açılış
|: 15,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
14:52917,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,08
|Açılış
|: 917,42
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler14:52
|TIRE
|13,90
|101.744.142
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.492.703
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.402.209
|% 9,64
|
|LIDER
|19,68
|286.738.263
|% 9,33
|
|OLMK
|8,34
|33.878.367
|% -7,74
|
|MANAS
|24,68
|35.047.265
|% -7,01
|
|TDGYO
|7,93
|23.537.077
|% -6,60
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|ATLAS
|1,49
|2.614.352
|% -5,10
|
|THYAO
|40,36
|2.756.830.595
|% 0,45
|
|ASELS
|28,42
|2.033.743.992
|% -0,35
|
|SISE
|18,47
|1.806.688.312
|% 1,04
|
|GARAN
|14,53
|1.660.844.661
|% 0,28
|
|PETKM
|10,71
|1.198.360.576
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,04
|1.090.393.353
|% -1,94
|
|ODAS
|2,64
|746.283.692
|% 4,35
|
|TSKB
|2,09
|421.542.733
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,32
|850.124.946
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,20
|143.849.946
|% -0,83
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7366
|14,7409
|% 0,26
|
|Euro
|15,9383
|15,9629
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,9633
|19,0584
|% -0,71
|
|Frank
|15,3757
|15,4683
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9186
|3,9383
|% 0,25
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-15,55
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.198
|-1,00
|
|Tam
|6.066
|6.218
|-12,42
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-3,01
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,23
|