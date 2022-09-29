***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:15
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066015
BIST
17:023.140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -58,43
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.137
17:0218,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0218,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0853
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:02985,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,04
|Açılış
|: 985,48
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BFREN
|1.390,40
|22.167.830
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|439.307.067
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.368.258
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.792.301
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|SMRTG
|59,40
|517.071.920
|% -7,62
|
|THYAO
|68,75
|3.173.106.273
|% -0,29
|
|ASELS
|30,10
|2.781.527.903
|% 4,73
|
|HEKTS
|55,10
|1.830.479.072
|% -7,39
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|GARAN
|19,08
|1.554.665.033
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,86
|879.826.486
|% 0,00
|
|TSKB
|2,44
|897.686.748
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,85
|1.124.253.350
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,23
|863.280.030
|% -6,38
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5311
|18,5377
|% 0,11
|
|Euro
|18,0838
|18,1012
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2979
|20,3997
|% 1,05
|
|Frank
|18,8084
|18,9218
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9186
|4,9432
|% 0,43
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,82
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.629
|6.693
|-88,00
|
|Yarım
|3.225
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,74
|87,74
|-0,31
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15NETAS
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 104 adet işlem
-
17:14BRLSM
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 980, 582 adet işlem
-
17:13ALARK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 037, 049 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 3, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 41, 239.00 milyon TL de
-
17:12TKFEN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 425, 253 adet işlem