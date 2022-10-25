***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:56
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074036
BIST
16:573.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 7,95
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:5718,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:5718,5247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1930
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
16:57992,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,07
|Açılış
|: 992,40
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
992,73
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:57
|AGYO
|8,36
|27.690.360
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|1.038.409.800
|% 9,99
|
|DOGUB
|9,36
|15.551.394
|% 9,99
|
|MZHLD
|159,30
|154.913.312
|% 9,94
|
|KERVN
|0,72
|3.022.143
|% 9,09
|
|ALKA
|39,50
|235.712.906
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.722.386
|% -9,95
|
|KUTPO
|55,25
|114.546.810
|% -9,94
|
|THYAO
|101,00
|5.420.673.081
|% 1,51
|
|SISE
|33,92
|3.854.407.427
|% 4,50
|
|AKBNK
|15,56
|2.984.793.017
|% 0,65
|
|SASA
|105,60
|2.858.778.187
|% 5,60
|
|ISCTR
|9,94
|2.579.999.456
|% 2,90
|
|TSKB
|3,19
|1.639.316.578
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,14
|1.109.593.324
|% 8,08
|
|YKBNK
|9,58
|2.545.851.464
|% 2,24
|
|ISCTR
|9,94
|2.579.999.456
|% 2,90
|
|AKBNK
|15,56
|2.984.793.017
|% 0,65
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5864
|18,6020
|% 0,10
|
|Euro
|18,5050
|18,5247
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,2682
|21,3749
|% 1,69
|
|Frank
|18,5970
|18,7090
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% -0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|10,17
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|-8,00
|
|Tam
|6.673
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.251
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|0,01
|
Seans Raporu
16:57
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