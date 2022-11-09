***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 17:28
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078624
BIST
17:444.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,47
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:4418,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:4418,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:441.024,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.024,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ODAS
|9,79
|2.913.457.676
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.460.404
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.789.308
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|253.216.595
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.931.024
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.509.559
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.409.225
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,90
|9.258.666.643
|% -0,97
|
|ASELS
|38,32
|7.352.547.457
|% 5,91
|
|EREGL
|34,48
|5.392.659.867
|% -3,53
|
|TCELL
|32,08
|4.412.971.199
|% 9,12
|
|TTKOM
|14,02
|4.040.519.851
|% 2,34
|
|EKGYO
|5,13
|3.047.516.147
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,15
|662.440.197
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.913.457.676
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,02
|4.040.519.851
|% 2,34
|
|TSKB
|3,08
|883.747.305
|% -1,28
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5910
|18,6158
|% 0,50
|
|Euro
|18,6486
|18,6625
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,1271
|21,2331
|% -0,87
|
|Frank
|18,8140
|18,9273
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,34
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.828
|6.887
|-1,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,78
|0,05
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-1,55
|
Seans Raporu
17:42
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17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem