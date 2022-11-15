***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 15:24
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080097
BIST
17:434.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 79,00
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:4318,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:4319,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1532
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:431.060,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.060,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GLCVY
|26,40
|56.100.857
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|354.490.581
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.553.712
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.475.381
|% 10,00
|
|AGESA
|34,36
|507.215.875
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|201.925.363
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|997.111.727
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,96
|183.127.260
|% -7,36
|
|THYAO
|109,60
|8.968.125.273
|% -0,09
|
|EREGL
|37,78
|8.392.348.258
|% 1,18
|
|ODAS
|12,25
|5.756.502.960
|% 3,03
|
|ASELS
|41,10
|5.499.831.038
|% -1,44
|
|AKBNK
|15,94
|4.800.768.645
|% 4,66
|
|ODAS
|12,25
|5.756.502.960
|% 3,03
|
|ISCTR
|9,59
|4.376.384.945
|% 3,56
|
|YKBNK
|10,47
|4.641.061.660
|% 6,73
|
|SKBNK
|2,32
|953.365.440
|% 0,43
|
|TSKB
|3,23
|1.312.855.873
|% 1,57
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6100
|18,6175
|% 0,07
|
|Euro
|19,3706
|19,3778
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,1633
|22,2744
|% 1,65
|
|Frank
|19,6271
|19,7453
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,06
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,94
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.042
|7.163
|29,00
|
|Yarım
|3.420
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|-1,05
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında