***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:45
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082807
BIST
14:544.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,17
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5418,6350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5419,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0927
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:541.052,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.052,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:54
|AKSGY
|6,38
|154.273.242
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.377.682
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.965.831
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,75
|53.236.115
|% -7,67
|
|PRDGS
|16,19
|86.706.064
|% -6,95
|
|SEGYO
|3,30
|272.952.547
|% -6,25
|
|THYAO
|116,80
|7.442.236.372
|% 1,48
|
|SISE
|38,74
|5.593.380.941
|% -3,92
|
|KRDMD
|14,81
|3.230.937.997
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,94
|3.081.110.627
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,20
|2.990.623.672
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,20
|2.990.623.672
|% 4,05
|
|SKBNK
|2,73
|781.845.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,94
|3.081.110.627
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,81
|3.230.937.997
|% 3,49
|
|ISCTR
|10,29
|2.208.988.411
|% -0,39
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6318
|18,6350
|% 0,05
|
|Euro
|19,3399
|19,3511
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,3224
|22,4343
|% 0,61
|
|Frank
|19,5501
|19,6679
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% 0,01
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|10,20
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.033
|7.092
|56,00
|
|Yarım
|3.411
|3.467
|27,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,80
|0,25
|
|B. Petrol
|86,26
|86,26
|2,37
|
Seans Raporu
14:54
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15:08SNICA
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 767, 766 adet işlem
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15:07CMBTN
Yüzde 6.40 oranında artışla 488.70 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 552 adet işlem
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15:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, ARCLK
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15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 28 kaybederek (% -0.05 ) 4, 319
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15:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, ALFAS, EUYO, RNPOL, UZERB, TETMT, PRKME, AKSGY, YESIL, YONGA