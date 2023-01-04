***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 11:21
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093045
BIST
11:165.570
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -56,65
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.567
11:1618,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:1619,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1686
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9417
En Düşük
19,7379
11:161.122,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 16,43
|Açılış
|: 1.122,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.122,25
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:16
|EYGYO
|22,90
|8.147.660
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|29.553.592
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|135.400.188
|% 9,93
|
|BFREN
|5.141,30
|161.335.008
|% 8,12
|
|ADEL
|132,40
|41.977.122
|% 7,47
|
|MRGYO
|6,05
|5.923.251
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.208.122
|% -9,93
|
|TUREX
|27,94
|20.907.598
|% -8,81
|
|SANEL
|21,24
|10.907.279
|% -6,27
|
|KMPUR
|106,50
|53.771.802
|% -6,17
|
|EREGL
|42,70
|3.619.077.870
|% 1,09
|
|EKGYO
|9,46
|3.578.835.555
|% 0,42
|
|ASELS
|66,00
|2.413.950.965
|% -4,49
|
|ENKAI
|35,24
|2.139.697.117
|% 0,57
|
|THYAO
|145,60
|2.118.325.104
|% -1,22
|
|EKGYO
|9,46
|3.578.835.555
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,08
|2.042.146.806
|% 1,44
|
|EREGL
|42,70
|3.619.077.870
|% 1,09
|
|YKBNK
|11,89
|924.184.508
|% 1,36
|
|ISCTR
|12,96
|986.607.822
|% 2,29
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7422
|18,7466
|% 0,13
|
|Euro
|19,9181
|19,9347
|% 0,85
|
|Sterlin
|22,5349
|22,6479
|% 0,87
|
|Frank
|20,1336
|20,2549
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9692
|4,9941
|% 0,14
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|24,72
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|13,77
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.560
|7.622
|47,00
|
|Yarım
|3.661
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,63
|0,20
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|-1,38
|