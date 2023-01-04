***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 12:10
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093054
BIST
13:155.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -11,55
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:1518,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:1519,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1560
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:151.121,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,29
|Açılış
|: 1.121,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:13
|BRKO
|6,05
|2.778.826
|% 10,00
|
|DYOBY
|29,20
|69.251.506
|% 9,94
|
|BFREN
|5.181,30
|221.437.845
|% 8,96
|
|KONYA
|4.133,50
|324.573.831
|% 8,85
|
|ANSGR
|18,85
|35.198.212
|% 8,77
|
|MRGYO
|6,05
|7.837.997
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.433.102
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,49
|6.297.610
|% -8,16
|
|EUHOL
|2,27
|35.081.406
|% -5,42
|
|EKGYO
|9,50
|5.132.949.326
|% 0,85
|
|EREGL
|42,64
|4.861.699.534
|% 0,95
|
|THYAO
|146,90
|3.928.773.803
|% -0,34
|
|ASELS
|66,80
|3.532.807.354
|% -3,33
|
|ENKAI
|35,32
|2.832.148.947
|% 0,80
|
|EKGYO
|9,50
|5.132.949.326
|% 0,85
|
|KRDMD
|19,15
|2.767.563.691
|% 1,81
|
|YKBNK
|11,85
|1.674.667.620
|% 1,02
|
|PETKM
|20,22
|2.488.330.301
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,97
|1.548.415.508
|% 2,37
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7370
|18,7478
|% 0,14
|
|Euro
|19,9064
|19,9196
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,5205
|22,6334
|% 0,80
|
|Frank
|20,1284
|20,2496
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9698
|4,9947
|% 0,15
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|22,01
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,60
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.564
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,82
|