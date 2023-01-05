***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:23
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093476
BIST
10:095.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 35,34
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.550
10:0918,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:0919,9532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0612
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:091.116,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.116,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:07
|DOGUB
|11,00
|5.351.571
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|21.387.842
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.647,80
|40.798.254
|% 7,97
|
|ULUSE
|202,50
|875.408
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.307.962
|% -9,87
|
|MRGYO
|5,47
|18.166.953
|% -9,59
|
|LIDER
|81,05
|938.090
|% -7,90
|
|EREGL
|43,62
|1.116.281.112
|% 1,63
|
|THYAO
|145,70
|600.788.073
|% 0,83
|
|EKGYO
|9,56
|560.090.568
|% 1,49
|
|ASELS
|66,15
|551.494.117
|% 1,53
|
|KRDMD
|19,82
|527.952.887
|% 0,15
|
|EKGYO
|9,56
|560.090.568
|% 1,49
|
|KRDMD
|19,82
|527.952.887
|% 0,15
|
|EREGL
|43,62
|1.116.281.112
|% 1,63
|
|YKBNK
|11,79
|191.439.191
|% 1,29
|
|ISCTR
|12,67
|173.405.169
|% 1,12
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7476
|18,7554
|% 0,07
|
|Euro
|19,9280
|19,9552
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,4891
|22,6019
|% -0,20
|
|Frank
|20,0760
|20,1969
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9721
|4,9970
|% 0,06
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.614
|-12,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|