***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:44
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094801
BIST
11:105.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 51,26
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:1018,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:1019,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:101.110,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.110,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:08
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|CEOEM
|25,30
|27.005.535
|% 6,84
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|BFREN
|6.120,10
|153.866.279
|% 6,37
|
|EGGUB
|100,70
|47.677.614
|% 6,34
|
|EYGYO
|18,56
|115.395.556
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|183,00
|12.638.782
|% -9,63
|
|MARTI
|5,00
|50.201.758
|% -8,76
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|THYAO
|136,40
|3.408.631.494
|% 0,89
|
|EREGL
|39,72
|2.624.015.241
|% -0,90
|
|ASELS
|58,85
|1.975.663.243
|% -0,08
|
|EKGYO
|8,66
|1.501.666.916
|% 2,12
|
|KRDMD
|17,88
|1.404.234.237
|% -0,67
|
|EKGYO
|8,66
|1.501.666.916
|% 2,12
|
|YKBNK
|10,38
|848.499.110
|% -0,95
|
|KRDMD
|17,88
|1.404.234.237
|% -0,67
|
|EREGL
|39,72
|2.624.015.241
|% -0,90
|
|ISCTR
|11,47
|690.919.275
|% 1,06
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7786
|18,7846
|% 0,11
|
|Euro
|19,7709
|19,7989
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,3097
|22,4215
|% 0,10
|
|Frank
|19,9566
|20,0768
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9838
|5,0088
|% 0,13
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.545
|7.615
|27,00
|
|Yarım
|3.654
|3.722
|13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,12
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|0,14
|