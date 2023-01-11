***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:39
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100234
BIST
14:594.817
En Yüksek
|Değişim
|: -3,44%
|| -171,44
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
14:5918,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:5920,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:591.136,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.136,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:59
|SDTTR
|56,65
|6.248.382
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.496.961
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.417.431
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,42
|287.346.683
|% 7,38
|
|GOZDE
|21,06
|348.940.365
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|23.485.729
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|368.235.499
|% -9,99
|
|FLAP
|12,18
|211.716.692
|% -9,98
|
|THYAO
|128,30
|6.113.583.777
|% -2,21
|
|EREGL
|37,50
|4.333.575.023
|% -0,95
|
|ASELS
|54,90
|3.667.625.965
|% -5,59
|
|KOZAL
|541,70
|3.262.876.231
|% -3,78
|
|KRDMD
|17,72
|3.242.659.993
|% -2,32
|
|EKGYO
|8,29
|2.256.471.901
|% -2,47
|
|YKBNK
|8,94
|2.180.368.428
|% -6,19
|
|KRDMD
|17,72
|3.242.659.993
|% -2,32
|
|KATMR
|2,09
|340.639.022
|% -9,91
|
|SKBNK
|2,61
|426.585.767
|% -4,40
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7764
|18,7802
|% 0,03
|
|Euro
|20,1634
|20,1699
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7083
|22,8222
|% -0,16
|
|Frank
|20,2072
|20,3289
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9846
|5,0096
|% -0,01
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|1,75
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,17
|
|Cumhuriyet
|7.647
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.680
|7.735
|0,00
|
|Yarım
|3.731
|3.784
|0,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,49
|80,49
|0,39
|