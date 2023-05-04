***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2023 10:02
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146641
BIST
10:154.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 47,41
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.535
En Düşük
4.470
10:1519,4827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4889
En Düşük
19,4503
10:1521,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0844
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,7061
En Düşük
21,5260
10:151.275,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.275,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.273,95
BIST En Aktif Hisseler10:15
|GRTRK
|31,12
|12.365.750
|% 9,96
|
|OTTO
|103,00
|42.436
|% 5,10
|
|KGYO
|40,00
|775.896
|% 4,17
|
|GWIND
|15,12
|5.727.029
|% 4,06
|
|IMASM
|23,08
|34.328.519
|% 3,96
|
|IHAAS
|157,90
|3.049.268
|% -6,84
|
|EKSUN
|58,40
|3.877.904
|% -4,89
|
|BMSTL
|43,16
|3.260.727
|% -2,18
|
|ZEDUR
|32,00
|121.172
|% -1,72
|
|GMTAS
|11,64
|3.575.907
|% -1,52
|
|EUPWR
|80,10
|388.970.420
|% 2,10
|
|ALFAS
|315,70
|109.537.565
|% -0,41
|
|GESAN
|55,60
|107.519.710
|% 2,39
|
|ASTOR
|41,54
|99.045.210
|% 1,07
|
|KOPOL
|41,64
|95.735.026
|% 2,06
|
|EUPWR
|80,10
|388.970.420
|% 2,10
|
|AKFYE
|11,20
|33.007.446
|% 0,18
|
|ASTOR
|41,54
|99.045.210
|% 1,07
|
|KOPOL
|41,64
|95.735.026
|% 2,06
|
|GESAN
|55,60
|107.519.710
|% 2,39
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4788
|19,4827
|% 0,07
|
|Euro
|21,5888
|21,6172
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,4078
|24,5302
|% 0,14
|
|Frank
|21,9381
|22,0702
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1788
|5,2047
|% 0,12
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.500
|4.601
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.257
|2.308
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,99
|16,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,79
|