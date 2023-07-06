***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2023 10:01
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166148
BIST
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10:226.148
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 41,60
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2226,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2228,4341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1568
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:221.611,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.611,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:18
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|FORTE
|41,26
|73.862.420
|% 9,97
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|KIMMR
|5,25
|2.464.658
|% -4,72
|
|BARMA
|14,98
|11.650.092
|% -3,29
|
|VAKFN
|6,14
|34.842.632
|% -2,69
|
|ULUFA
|6,21
|6.707.040
|% -2,66
|
|THYAO
|218,00
|2.032.650.581
|% 0,69
|
|KOZAL
|27,56
|560.149.647
|% 1,77
|
|ASTOR
|71,60
|499.031.797
|% 1,13
|
|SISE
|46,56
|467.095.779
|% 0,82
|
|TUPRS
|85,00
|447.755.585
|% 0,41
|
|EKGYO
|7,92
|324.381.528
|% 1,15
|
|ZOREN
|3,56
|97.417.406
|% 1,14
|
|ODAS
|8,20
|211.803.552
|% 4,19
|
|YKBNK
|13,24
|281.110.251
|% -0,15
|
|KOZAL
|27,56
|560.149.647
|% 1,77
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0902
|26,0955
|% 0,11
|
|Euro
|28,3973
|28,4352
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,0544
|33,2202
|% 0,08
|
|Frank
|28,9599
|29,1344
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9373
|6,9721
|% 0,09
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|5,56
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.198
|5.326
|5,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.663
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,50
|0,10
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,07
|